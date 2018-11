Nuketown arricchisce Call of Duty: Black Ops 4

La mappa più celebre della saga di Black Ops, Nuketown, è finalmente disponibile, in modo del tutto gratuito, in Call of Duty: Black Ops 4. Treyarch l'ha già aggiunta alla versione PlayStation 4 del gioco, mentre gli utenti Xbox One e PC dovranno attendere la prossima settimana. Sfruttiamo l'occasione per mostrarvela in azione in un video che ritrae una partita completa. Buona visione!