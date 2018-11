L'esercito degli Usa si dà agli eSports: nasce il team U.S. Army eSport

In un momento storico in cui i videogiochi sembrano essere particolarmente demonizzati dai media, c'è chi sceglie di ricorrere alla più popolare forma di intrattenimento digitale al fine di perseguire i propri interessi.



È il caso dell'Esercito degli Stati Uniti d'America, che nel tentativo di avvicinarsi ai giovani d'oggi ed espandere il proprio programma di reclutamento, ha deciso di dare il via al progetto U.S. Army eSport, il team ufficiale di giocatori professionisti dell'esercito statunitense.