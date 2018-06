AESVI: cresce in Italia il fenomeno eSport

Anche nel nostro paese, infatti, il settore dedicato ai giochi competitivi comincia a far muovere numeri molto interessanti: è quello che ha scoperto AESVI grazie al primo rapporto sugli eSport in Italia, realizzato in collaborazione con Nielsen. Secondo la ricerca nel nostro paese oltre 260 mila persone (definite “Avid Fan”) seguono quotidianamente eventi Esports. Il 35% delle stesse, circa 90 mila persone, afferma che molto probabilmente assisterà anche a un evento dal vivo in futuro. Questo bacino di utenza si allarga fino a raggiungere 1 milione di persone se si considerano anche coloro che dichiarano di seguire eventi non ogni giorno ma più volte durante la settimana (“Fanbase”).



“Come Associazione abbiamo ritenuto che i tempi fossero maturi per realizzare uno studio che delineasse, anche per il nostro paese, i contorni di un fenomeno che sta riscuotendo tanto successo sia dentro che fuori dal settore del gaming.”, ha dichiarato Thalita Malagò, Segretario Generale di AESVI. “Gli Esports sono non solo una modalità di gioco, in grado di coinvolgere una base di utenti molto ampia, ma anche una nuova forma di comunicazione, e soprattutto il fulcro di un ecosistema che ci auguriamo possa crescere in modo importante anche nel nostro Paese nei prossimi anni”.