Bergamo, nasce il primo palazzetto dello sport dedicato agli eSport

Nasce a Bergamo il primo Palazzetto dello sport dedicato al fenomeno eSports in Italia, il Samsung eSport Palace . Lo spazio sarà articolato su diversi livelli: al piano terra un ristorante che sarà a disposizione dei visitatori insieme al negozio ufficiale del partner AK Informatica, al cui interno è possibile acquistare prodotti e accessori legati al mondo degli eSports. Al primo piano, invece, è presente una Sala LAN dotata di circa 40 postazioni, circondata da un bar, per una pausa tra una gara e l’altra, e un palco che potrà accogliere star del settore e tutta una serie di eventi in programma per il corso dell'anno.

eSport Palace sarà anche la "casa" della squadra Morning Stars, composta da due team specializzati in Overwatch, uno su CS:GO e infine uno su Hearthstone. E nasce anche una vera e propria scuola per imparare il mestiere del videogiocatore professionista, la Samsung Morning Stars Akademy, un'accademia che permetterà ai ragazzi non ancora professionisti di mettere in luce il proprio talento e candidarsi online per entrare a far parte della squadra a livello pre-professionale. Ed è proprio grazie all'iniziativa Akademy che il team si è ampliato con la nascita della squadra di CS:GO, attualmente impegnata nei primi tornei italiani con l'obiettivo di imporsi al livello professionistico nel resto del mondo.