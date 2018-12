Completato lo sviluppo di Metro: Exodus, anticipato il lancio ufficiale

Il team di sviluppo ha confermato infatti l'ingresso nella cosiddetta fase Gold, che consiste nella masterizzazione delle copie per PC, PS4 e Xbox One destinate al commercio, che saranno successivamente distribuite ai negozi di tutto in mondo in tempo per il lancio ufficiale. A tal proposito, il completamento dello sviluppo in anticipo rispetto alla tabella di marcia iniziale ha consentito agli sviluppatori di rivedere la finestra di lancio, con 4A Games che ha deciso di anticipare il debutto sul mercato italiano al 15 febbraio 2019, una settimana prima dell'arrivo di Anthem.



Per festeggiare, la software house ha condiviso il filmato iniziale in computer grafica di Metro: Exodus realizzato da Elastic, già noto per i lavori su Game of Thrones e Westworld.