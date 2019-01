Ecco i Silver Snipers, la prima squadra di videogiocatori over 60

L'ultima conquista del mondo degli eSport è un team svedese composto esclusivamente da videogiocatori over 60.



Si chiamano Silver Snipers e dopo un lungo allenamento sono pronti a scendere in campo con l'obiettivo di espandere l'audience delle competizioni virtuali a base di videogiochi verso un pubblico "meno giovane" di quello attuale:



"Silver Snipers è la prima squadra professionale senior di Counter Strike: GO al mondo, stiamo partendo per il nostro primo tour mondiale. Il nostro obiettivo è differenziare il mondo dei videogiochi e dimostrare che l'età è solo un numero", si legge sul ufficiale dell'iniziativa sponsorizzata da Lenovo.



Con esponenti con un'età dai 62 agli 81 anni, i Silver Snipers avranno senza dubbio dei nipoti orgogliosi della loro passione.