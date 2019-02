FIFA 19 Ultimate Team: finalmente Piatek!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA In porta c'è uno dei protagonisti più attesi dell'infuocata sfida di Champions tra Atletico Madrid e Juventus: lo sloveno Jan Oblak (91) . Il giocatore dei colchoneros ha vinto negli ultimi tre anni il Trofeo Zamora come miglior portiere della Liga e anche in FUT il ragazzo non scherza. Nella nuova carta nera lo sloveno supera quota 190.000 crediti e impressiona per riflessi e posizionamento tra i pali. Meglio lui o il rivale Courtois (91) in versione Champions (circa 220.000 crediti)? Lo sloveno sembra avere qualcosina in più e costa di meno! Davanti al portiere dell'Atletico Madrid troviamo un terzetto che fa molto Serie A: ci sono il ritrovato Criscito (84) , l'ex-romanista Marquinhos (87) e lo spagnolo Álvaro (84) . Il terzino del Genoa e il centrale del Villarreal sono due ottimi giocatori con quotazioni più o meno abbordabili (costano sui 30.000), mentre il brasiliano del PSG ha una valutazione da top player (90.000 crediti). Dei tre è consigliatissimo il nostro "Mimmo", mentre se cercate un difensore versatile e rapido Marquinhos può fare al caso vostro.

Nel quartetto di centrocampo spiccano Radja Nainggolan (86) e l'ex-juventino Coman (85). Il "Ninja" se la gioca con il brasiliano Allan (85) in versione Champions per il titolo di miglior mediano del nostro campionato: nel nuovo aggiornamento il belga guadagna in velocità e in tiro e - chiaramente - nel prezzo (oltre 200.000 crediti). Il francese Coman non ha lasciato grandi rimpianti alla Juve, mentre nel Bayer Monaco si sta finalmente consacrando. Non solo velocità ma anche 5 stelle nelle skill per un esterno capace di fare la differenza nei campi di FUT con i suoi dribbling ubriacanti: 90.000 crediti per la versione nera sono tantini, meglio ripiegare su quella blu Champions che costa "solo" 24.000 crediti. Per quanto riguarda gli altri due componenti della mediana, lo spagnolo Portu (83) e il tedesco Demirbay (85) si fanno apprezzare per versatilità e solidità, un po' meno per i crediti da sborsare (rispettivamente 25.0000 e 35.000).



Oltre all'attesissimo Piatek nel tridente d'attacco ci sono il nostro Balotelli (85) e il portoghese Bruno Fernandes (86). Del neo centravanti del Milan abbiamo già parlato, mentre dell'eterna promessa del calcio italiano c'è poco da dire: in FUT è una certezza (leggasi "bestia" da comprare). Le buone prestazioni con la maglia Sporting Lisbona sono valse all'ex-attaccante della Sampdoria le attenzioni dei principali club europei. Nella nuova carta nera (la seconda della stagione) Bruno Fernandes viene schierato come centrocampista di sinistra anche se rimane un trequartista abile nelle verticalizzazioni e nel tirare dalla media distanza. Per acquistarlo servono più o meno 45.000 crediti.



In panchina e in tribuna segnaliamo il difensore brasiliano Marçal (81), il centrocampista spagnolo Rochina (81), il bomber del Cagliari Pavoletti (82) e l'attaccante messicano del Guadalajara Vega (75).