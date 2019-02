8 febbraio 2019 10:05 FIFA 19 Ultimate Team: La nuova avventura del Pipita La Squadra della Settimana di FIFA 19 e le ultime news: il “Gigione nazionale” guadagna una nuova spettacolare carta!

Altra settimana, altra puntata di Mondo FUT, la nostra rubrica completamente dedicata alle novità di FIFA 19 e la sua modalità Ultimate Team.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANA 21 – Gonzalo Higuain (89) e Maurizio Sarri si sono incontrati per la prima volta a Napoli, ora al Chelsea hanno ricomposto un sodalizio che ha macinato record su record ai piedi del Vesuvio. Il “Comandante” e il “Pipita” promettono di dare una scossa alla stagione in chiaro scuro dei Blues: dopo la prima doppietta contro la neopromossa Huddersfield è arrivata la prima convocazione nella Squadra della Settimana di EA. Il capitano del dream team è un ex compagno di squadra di Higuain al Real Madrid, quel Cristiano Ronaldo (95) sempre più leader della Juventus e della classifica cannonieri della Serie A. Per completare lo squadrone preparatevi a fare investimenti folli: si parla di almeno 4.000.000 di crediti...



In porta ritorna Gianluigi Donnarumma (87) che si sta confermando come uno dei migliori portieri del nostro campionato. In FUT il divario da Samir Handanovic (88) si sta lentamente assottigliando e il Gigione nazionale si è guadagnato in pochi mesi la terza carta nera della stagione. Il prezzo è non popolare (circa 77.000 crediti) ma nella nuova versione il portierone del Milan si dimostra una bella bestia!



Nel terzetto difensivo spicca lo sconfinato talento di Kalidou Koulibaly (90) che si è guadagnato l'ennesima carta nera della stagione oltre a quelle speciali della Champions League. Il senegalese del Napoli è uno dei difensori più forti e costosi (300.000 crediti) in FUT e se la gioca alla pari con il roccioso Virgil van Dijk (87) del Liverpool per il titolo di miglior centrale di FIFA 19. Per chi non dispone di grosse cifre è sempre possibile acquistare Koulibaly (87) in versione oro per “solo” 30.000 crediti. Per quanto riguarda Ben Chilwell (84) del Leicester City e Willi Orban (84) del Lipsia il nostro consiglio è di lasciar perdere: l'inglese nella nuova versione è decente (36.000 crediti), l'ungherese è troppo lento anche se di testa è praticamente insuperabile (20.000 crediti).

A centrocampo troviamo l'ottimo interno del Bayer Leverkusen Julian Brandt (84) coadiuvato in regia da Cesc Fàbregas (86) che nel Monaco sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori. Il tedesco offre qualità in fase di costruzione e anche soluzioni dalla media distanza; il fuoriclasse spagnolo giocate alla Pirlo e tempi di gioco da playmaker puro. Il primo costa sui 24.000 crediti, il secondo supera i 35.000 crediti. Per chi è alla ricerca di un centrocampista offensivo Shinji Kagawa (85) può essere una scelta interessante (24.000 crediti). Il giapponese (ex Borussia Dortmund) è approdato quest'anno nel campionato turco tra le fila del Beşiktaş e non ha perso per strada il suo immenso talento. E sempre dalla Superliga turca arriva il bosniaco Edin Višca (84), una scheggia capace di dribblare come birilli gli avversari sul campo. Il giocatore dell'Istanbul Başakşehir piace non solo per la velocità ma anche per il prezzo economico (20.000 crediti).



Per completare l'attacco stellare della Squadra della Settimana servono più o meno 4 milioni di crediti. Cristiano Ronaldo (95) da solo vale più di 3 milioni di crediti, il ritrovato Higuain (89) viaggia sui 150.000 crediti mentre Agüero (90) supera abbondantemente i 500.000 crediti. Soprassedendo su un fenomeno come CR7 che è assolutamente da comprare, la sfida tra i due bomber argentini dell'Albiceleste è molto equilibrata: il Pipita offre un filo di fisicità in più e una maggior precisione in area di rigore, il Kun velocità, dribbling e doti di leadership. A voi la scelta!



In panchina e in tribuna sono consigliatissimi il bomber islandese Alfreð Finnbogason (84), l'attaccante francese Moussa Dembélé (81) e il norvegese Joshua King (84).