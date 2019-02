Totti torna virtualmente in campo grazie a PES 2019

Konami ha annunciato uno speciale aggiornamento della modalità myClub di Pro Evolution Soccer 2019 che segnerà il ritorno in campo di Francesco Totti, virtualmente parlando:



"Il 14 febbraio partirà una nuova campagna myClub che aggiungerà la stella di prima grandezza del calcio italiano Francesco Totti, la leggenda del calcio giapponese Hidetoshi Nakata e il celebre giocatore sudcoreano Park Ji-Sung al roster di leggende di PES".



L'iniziativa non si fermerà però qui, perché in collaborazione con il Milan saranno successivamente aggiunte quattro icone calcistiche rossonere: Dida (Nelson de Jesus Silva), Christian Abbiati, Franco Baresi e Daniele Massaro.



Gli aggiornamenti saranno disponibili su PC, PlayStation 4 e Xbox One, ma anche sulle versioni mobile per iOS e Android di PES 2019. Ne approfitterete per rivivere alcuni dei momenti più belli della storia del calcio?