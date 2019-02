6 febbraio 2019 16:19 Quando Football Manager diventa reale: lo strano caso del team francese con duemila allenatori La squadra calcistica Avant Garde Caennaise permette ai tifosi di interagire con unʼapp e decidere al posto dellʼallenatore

Quante volte avete immaginato di poter prendere le redini della vostra squadra di calcio preferita e guidarla, attraverso le vostre scelte, alla vittoria di un match o al successo in campionato? D'altronde, è uno dei motivi per cui prodotti come il manageriale Football Manager spopolano così tanto, vista l'assoluta libertà concessa nella gestione di una squadra, partendo dagli allenamenti fino alle finanze e al calciomercato.



Ebbene, c'è una squadra francese che lotta per la promozione nella sesta divisione nazionale che ha deciso di estendere il concept di Football Manager alla realtà, permettendo a oltre duemila tifosi di prendere le decisioni al posto dell'allenatore e scegliere, ad esempio, quali giocatori dovranno scendere in campo, o quali sostituzioni effettuare durante il match.

Già, perché l'esperimento condotto dalla dirigenza dell'Avant Garde Caennaise in accordo con l'allenatore Julien Le Pen è di aumentare il coinvolgimento della tifoseria permettendo, tramite l'apposita app United Managers, di seguire allenamenti e partite in diretta grazie a una tecnologia che include telecamere e GPS, fornendo loro statistiche e informazioni preziose sull'andamento dei singoli calciatori.



I duemila supporter della squadra hanno così diritto di votare per decidere chi dovrà andare in campo o quale giocatore dovrà sostituire uno dell'undici titolare: una volta raggiunta la maggioranza, l'allenatore in seconda comunica la decisione dei tifosi (ribattezzati "Gli Umani") al mister Le Pen, che potrà così seguire il "volere del popolo". L'app include un meccanismo di moneta in-app che permette di premiare gli utenti più assidui e leali, con la possibilità di sottoscrivere un abbonamento che dà accesso a un numero maggiore di monete con le quali supportare al meglio la squadra.