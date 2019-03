MONDO FUT 29 marzo 2019 10:36 FIFA 19 Ultimate Team: tutti pazzi per Barella! Un nuovo temibile avversario per lʼimbattibile Donovan "Tekkz" Hunt nel videogioco sportivo di Electronic Arts

Non c'è solo Nicolò Barella (81) ad agitare i sogni di mercato dei principali club europei: Eden Hazard (94), Paul Pogba (91) e Miralem Pjanic (88) sono tre nomi caldissimi che infiammeranno il calciomercato estivo e gli scambi in FUT nelle prossime settimane. Il modulo è sempre il confermatissimo 3-4-2-1 mentre il budget necessario per il dream team numero 28 supera abbondantemente i 2 milioni di crediti.



Scoprite la Squadra della Settimana nel nuovo episodio di Mondo FUT, la rubrica di Mastergame dedicata a FIFA 19 Ultimate Team.

LA SQUADRA DELLA SETTIMANANella scelta dell'estremo difensore EA stupisce ancora: è arrivato il turno del serbo Marko Dmitrovic (82), "portierone" dell'Eibar che milita nella Liga spagnola. Da consigliare solo agli irriducibili fan dell'Eibar e ai tifosi serbi. Prezzo: 13.000 crediti.



La difesa è del tutto inedita con Jordi Alba (89), Glik (85) e Moreno (81). Lo spagnolo del Barcellona è il giocatore più forte e mediatico del trio e l'unico con una quotazione da top player (220.000 crediti). Il mancino spagnolo piace per la facilità con cui salta l'uomo (è velocissimo!) e per la capacità di crossare. Il polacco Glik, vecchia conoscenza del campionato italiano, impressiona in marcatura e nel gioco aereo, meno per la velocità (è una lumaca!): 29.000 crediti sono una bella cifra per un difensore e c'è di meglio in circolazione. Il messicano Moreno, invece, è un centrale molto sottovalutato ma di grande affidamento: per 13.000 crediti può essere un buon acquisto, soprattutto per chi punta su una squadra tutta Liga.

Centrocampo da sogno con la coppia Pjanic (88) e Pogba (91) a impostare il gioco e il duo Schulz (84) e Cheryshev (81) a imperversare sulle fasce laterali. Il bosniaco della Juventus come playmaker puro è fenomenale nonostante un fisico leggerino e per 65.000 crediti è raccomandatissimo. L'ex bianconero Pogba è uno dei "tuttocampisti" più forti in FUT: il francese sa fare tutto e abbina una tecnica sopraffina a una forza fisica straripante. La sua quotazione è da star assoluta (quasi 900.000 crediti) ma vale ogni singolo credito speso. Il tedesco Schulz è una vera forza della natura sulla fascia anche se limitato nell'utilizzo del piede sinistro; il russo Cheryshev invece ha piedi vellutati e una visione di gioco da campione. Per il primo servono 24.000 crediti, per il secondo “solo” 13.000 crediti.



In attacco Depay (86) e Bakambu (84) sono due bestiacce difficili da fermare: l'olandese del Lione è a dir poco impressionante, mentre la stella del Congo offre dribbling a una velocità impossibile da fermare. La carta viola di Bakambu costa “solo” 16.000 crediti, mentre la sesta carta dedicata a Depay supera gli 80.000 crediti. E finiamo in bellezza con la mega star della Squadra della Settimana, il mago Hazard (94) che con la sesta carta stagionale si conferma come uno dei migliori giocatori di FUT. Le magie dell'illusionista belga sono meravigliose ma un po' costosette: per il sogno proibito del Real Madrid servono almeno 1.100.000 crediti.



In panchina e in tribuna i giocatori da seguire oltre al nostrano Nicolò Barella (81) sono il bomber dell'Huddersfield Town Mounié (81), il venezuelano del Newcastle Rondón (84), il centrocampista del Ghana Accam (78) e l'ex bomber del Milan e del Torino Niang (81).