MONDO FUT 17 maggio 2019 09:08 FIFA 19 Ultimate Team: il Gallo canta sempre contro il Sassuolo Electronic Arts presenta finalmente la Squadra della Community, con i migliori giocatori dellʼanno scelti dai fan del gioco calcistico

Il "Gallo" Belotti (87) deve avere qualche conto in sospeso con il Sassuolo e lo ha confermato - ancora una volta - segnando due delle sue più belle reti in maglia granata. Tralasciando la passione del bomber di Mazzarri per i neroverdi, la Squadra della Settimana numero 35 parla italiano con Florenzi (84) e Zigoni (77).



Modulo 3-4-1-2 con il fresco vincitore della Premier League Riyad Mahrez (88) come capitano. Per completare il dream team di EA servono meno di 1.000.000 di crediti, scopriamoli insieme nella nostra rubrica Mondo FUT!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANALa Ligue 1 si conferma caldissima nelle ultime settimane: la porta della Squadra della Settimana si tinge ancora una volta di blu, bianco e rosso. Questa volta è il turno di Lopes (87), il portiere portoghese del Lione che si conferma come uno dei migliori interpreti del campionato transalpino. Non è altissimo ma è dotato di ottimi riflessi ed è bravo nelle uscite, soprattutto sui corner. Si può comprare per circa 35.000 crediti.



Dopo la difesa a quattro della scorsa settimana si ritorna al classico modulo a tre tanto amato da EA con Gayà (82), Fabian Schär (87) e Alessandro Florenzi (84). Tre buonissimi difensori con caratteristiche e quotazioni diverse: lo svizzero del Newcastle è da comprare a occhi chiusi. Schär ha fisico (è discretamente veloce), testa e piedi per difendere alla grande e per impostare il gioco da dietro: per acquistarlo servono più o meno 90.000 crediti. Florenzi e Gayà sono due terzini/esterni veloci e versatili che mancano un po' di fisicità: il difensore della Roma viaggia sui 30.000 crediti, quello del Valencia sui 16.000 crediti.

In mezzo al campo il danese Thomas Delaney (86) si conferma come una delle sorprese della stagione, non solo per il "muro giallo" del Borussia Dortmund. Il playmaker mancino di Lucien Favre si è guadagnato la sesta carta stagionale e si appresta a contendere fino all'ultima giornata ai nemici bavaresi la Bundesliga più incerta dell'ultimo decennio. Prezzo interessante: circa 70.000 crediti. A far coppia con il sorprendente danese c'è il talentuoso centrocampista della Lazio Luis Alberto (86), un giocatore capace di macinare gioco e di dribblare con grande facilità. Lo spagnolo piace e non poco, nonostante non sia un colosso: per 25.000 crediti è un discreto affare. Sulla corsia di destra troviamo Joaquín (84), ex-giocatore della Fiorentina, mentre sulla sinistra il fenomenale Riyad Mahrez (88) che ha conquistato con i Citizens la seconda Premier League della carriera, dopo lo storico successo con il Leicester City di Ranieri. Tra i due puntate senza esitazione sull'algerino di Guardiola: la carta viola proposta è ottima, un po' meno il prezzo (meno di 170.000 crediti).



Attacco atomico con il sopracitato Andrea Belotti (87), il belga Michy Batshuayi (86) e l'argentino Nicolás Gaitán (84). Il Gallo è consigliatissimo, il "baby Lukaku" del Crystal Palace un po' meno, mentre sul trequartista dei Chicago Fire è meglio passare. Belotti è una forza della natura in FUT e viene via per poco più di 60.000 crediti. Batshuayi non convince completamente nonostante una quotazione allettante (29.000 crediti). In panchina e in tribuna i giocatori da seguire sono il difensore dei Rangers James Tavernier (80), il bomber del Venezia Gianmarco Zigoni (77) e l'attaccante del Togo Peniel Mlapa (76).