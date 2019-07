FIFA 19 Ultimate Team: tornano i Futties

LA SQUADRA DELLA STAGIONEIn porta c'è solo l'imbarazzo della scelta: Jan Oblak (95) oppure Alisson (95)? Le quotazioni sono abbastanza simili (115.000 crediti per lo sloveno, 125.000 crediti per il brasiliano) cosi come i valori sul campo. L'ex giallorosso Alisson sembra globalmente meglio, soprattutto nelle uscite. In ogni caso si tratta di due scelte eccellenti.



Il trio difensivo è da paura: Virgil van Dijk (96) e Kalidou Koulibaly (96) sono i due difensori più forti in circolazione, mentre il tedesco Joshua Kimmich (95) è la sorpresa dell'anno. L'olandese è il centrale più forte presente in FUT: l'ultima carta speciale (la dodicesima della stagione) è sensazionale anche nella quotazione che sfiora quota 1.500.000 di crediti.



Il senegalese del Napoli sembra essere il perfetto complemento al difensore di Klopp: la sua valutazione è più umana, “solo” 430.000 crediti. Koulibaly si dimostra più forte come marcatore, van Dijk invece svetta nel gioco aereo e in attacco dove garantisce un buon numero di gol a stagione.



Il terzino tedesco Kimmich piace soprattutto in attacco: è uno stantuffo implacabile sulla fascia. Come difensore lascia un po' a desiderare ma compensa alla grande con i suoi cross millimetrici e i suoi passaggi deliziosi. Non costa molta: circa 170.000 crediti.