Videogiochi: uno streamer cancella il suo account Twitch dopo aver maltrattato il figlio in diretta

Le rete è un mondo insidioso. Usato nel modo giusto, si rivela spesso un’utile fonte di informazioni o un rapido canale di comunicazione. Ma non tutti purtroppo ne fanno il giusto utilizzo, spesso con aberrazioni che vorremmo non aver mai visto. Tra queste va annoverata la diretta dello streamer Twitch identificato come buckkerz, emersa online qualche giorno fa e rapidamente diffusasi in Internet, in cui dopo una sconfitta al gioco sportivo Madden NFL 21, l’uomo si scaglia ferocemente contro il figlio di pochi anni seduto sulle sue ginocchia.