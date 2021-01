Gb, viola il lockdown e viaggia per oltre 20 km per giocare a Pokémon GO

IGN

La vita di segregazione forzata imposta dal Covid-19 sta diventando sempre più insostenibile per migliaia di persone. Da quando la pandemia ha iniziato a diffondersi, tanti sono stati i casi di violazione del lockdown in vari paesi del mondo. Tra queste la più recente proviene dal Regno Unito, dove un uomo ha deciso di mettersi alla guida della sua macchina, infrangendo le regole imposte dalla quarantena e viaggiando per 14 miglia (circa 20 chilometri), per giocare a Pokémon GO.