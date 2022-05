Videogiochi: Ms. Pac-Man e Legend of Zelda entrano nella World Video Game Hall of Fame

Tutte le leggende della musica, dell’arte, dello sport e della cultura in generale prima o poi ricevono un riconoscimento, in modo che la loro memoria perduri nel tempo a favore delle generazioni future.

Tutto ciò può accadere anche ai videogiochi, visto che Ms. Pac-Man , Dance Dance Revolution , The Legend of Zelda: Ocarina of Time e Sid Meier's Civilization sono entrati a far parte della World Video Game Hall of Fame .