Bionic Commando: il soldato cyborg dei videogiochi

Tra i titoli più interessanti sviluppati dalla società nipponica in quegli anni di fuoco spicca un bizzarro gioco d’azione che arriva nel 1987 in Giappone con il titolo di Top Secret , e che giunge poco dopo anche dalle nostre parti con il più esplicito nome Bionic Commando .

In quegli anni, in effetti, il termine "bionico" andava sicuramente di moda, ma

il cambio di titolo da parte di Capcom è certamente "furbetto", dal momento che tenta di richiamare il precedente Commando

, suo sparatutto a tema militare del 1985 che in effetti in Europa e negli Stati Uniti ha riscosso molto successo.

In realtà Bionic Commando è un gioco a sé stante che

ci mette nei panni di un super-soldato

la vera particolarità del gioco risiede nella peculiare dotazione del protagonista

braccio bionico capace di allungarsi e fungere così da rampino

che deve infiltrarsi in una base nemica per fermare il lancio di alcune testate nucleari: niente di nuovo sotto il sole, specialmente nell’affollato panorama di videogiochi d’azione di quegli anni. Semmai,, equipaggiato con un

Usando questo versatile strumento

possiamo così esplorare i vasti livelli del gioco dondolandoci come un futuristico Tarzan

sbucare alle loro spalle

manovre che per un videogame del 1987 sono decisamente fuori dal comune

permettere l’utilizzo del rampino per raccogliere oggetti a distanza

. Questo, unito al pratico fucile in dotazione, ci rende particolarmente letali contro le truppe nemiche, dal momento che possiamo spesso e volentieriraggiungendo la piattaforma su cui si trovano per eliminarli senza che possano reagire, sfoggiando. Gli sviluppatori hanno anche pensato dio come strumento per stordire momentaneamente i nemici, aggiungendo la possibilità di "spararlo" in cinque direzioni.

A valorizzare il peculiare gameplay di Bionic Commando ci pensa

un level design eccellente, che sfrutta a fondo la verticalità dei livelli per offrire una buona sensazione di "scalata"

necessità di analizzare l’ambiente circostante

scontro con qualche nemico più coriaceo degli altri

. L’impossibilità di saltare ci mette inoltre di fronte allaper individuare gli appigli giusti e pianificare i nostri spostamenti per evitare di rimanere in posizioni esposte al fuoco nemico. Non manca qualche arma aggiuntiva da raccogliere qui e lì e loal termine dei sette livelli che compongono il gioco.

Il risultato è

un videogame particolare e particolarmente frenetico che riscuote un buon successo sia in patria che nelle sale giochi occidentali

. Non manca ovviamente tutta una serie di conversioni per i più diffusi sistemi domestici, delle quali purtroppo solo alcune sono realmente degne di nota.

Se

la versione europea sviluppata per Commodore 64 da Go! è considerata come una delle migliori conversioni

Amiga

Atari ST

una sorprendente versione ad-hoc per NES

un importante punto di riferimento

da coin-op per la piattaforma, dall’altra la relativa conversione statunitense o le versioni perrisultano purtroppo pessime. Capcom e Nintendo collaborano per creare, creando un gioco davvero molto differente dall’originale da sala e più articolato, che diventa rapidamenteper la ludoteca della console a 8-bit.

Negli anni

Capcom ha sviluppato la serie proponendo diversi capitoli

reboot tridimensionale per PlayStation 3 e Xbox 360 del 2009

Bionic Commando: Rearmed

Capcom Arcade Stadium

, tra i quali spiccano lo sfortunatoe i due ottimi episodi della mini-serieiniziata nel 2008. Chi volesse provare oggi l’originale può farlo recuperando facilmente una delle raccolte dei classici Capcom che lo include, oppure rivolgendosi aper PlayStation 4, Xbox One e PC.