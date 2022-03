Yie Ar Kung-Fu e lo splendore marziale dello storico videogame di Konami

Nel gioco impersoniamo un esperto di kung-fu,

Oolong

sconfiggere una serie di avversari in serrati duelli

(diventato "Lee" in alcune versioni occidentali) impegnato a, per un totale di undici livelli di difficoltà crescente.

IGN

La prima, evidente particolarità del gioco è la

diversa natura di tutti gli avversari di Lee

ogni lottatore che andiamo ad affrontare è diverso sia per aspetto fisico che per set di mosse

: anziché trovarci con personaggi tutti uguali che diventano via via più forti e abili - come in Karate Champ - nel gioco. Si inizia ad esempio col corpulento Buchu, capace di lanciarsi contro gli avversari come farà qualche anno dopo E. Honda in Street Fighter II e si continua con un variegato gruppo di combattenti, spesso armati di un’arma peculiare come shuriken (le "stelline da lancio"), mazze e sciabole.

Yie-Ar Kung Fu introduce inoltre la presenza delle barre di energia che regolano la vitalità dei lottatori

: per vincere un incontro è dunque necessario colpire gli avversari fino a svuotare la relativa barra - sperando che loro non facciano prima lo stesso a Oolong.

IGN

Altrettanto innovativo è

l’ottimo sistema di controllo che grazie a un joystick e a due soli pulsanti - uno per i calci e l’altro per i pugni - consente al giocatore di scatenare ben sedici diverse mosse

una grafica colorata e ben animata

diventando uno dei coin-op Konami più gettonati

, da apprendere e sfruttare al meglio. Ne consegue una versatilità del protagonista decisamente inedita in un videogioco di questo genere. A tutto questo aggiungiamononché - soprattutto - un gameplay eccellente, ingredienti che permettono a Yie Ar Kung-Fu di farsi immediatamente notare nelle sale giochi giapponesi e di trovare successo anche nel resto del mondo,(e risultando anche parecchio diffuso in Italia).

La storia delle conversioni per sistemi da casa di Yie Ar Kung-Fu è quantomeno insolita:

il gioco riceve infatti dei porting diretti su diversi personal computer

Commodore 64

Nintendo NES

MSX

nuova grafica

molti meno avversari

, tra i quali spicca la divertente edizione per, davvero fedele all’originale. Su altre piattaforme invece - in particolare su- il gioco viene completamente rielaborato, con(più "fumettosa") e- appena cinque: anche in questa forma riscuote comunque un buon successo di vendite.

IGN

Da notare che

Konami non svilupperà purtroppo un seguito da sala giochi per il suo Yie Ar Kung-Fu

Yie Ar Kung-Fu II

il progetto fu poi convertito nel pessimo Martial Champions

: al suo posto, creerà invece il mediocreper gli home computer (1986), più simile al porting per NES del primo e tutto sommato dimenticabile. In realtà Konami mise in lavorazione un seguito di Yie Ar Kung-Fu per sale giochi nei primi anni ‘90 madel 1993, rimasto segregato in forma di coin-op con l’eccezione di una conversione per PC Engine.

Infine è interessante segnalare come il gioco originale sia stato

incluso nella raccolta Konami Collector's Series: Arcade Advanced

per Game Boy Advance, del 2002, sotto forma di un porting perfetto della versione da sala con l’aggiunta di due lottatori inediti.