I mostruosi combattimenti di Darkstalkers, il picchiaduro horror dai creatori di Street Fighter

Niente maestri di arti marziali stavolta, bensì un gruppo di creature che sembrano prelevate di peso da letteratura e cinematografia horror: abbiamo vampiri, lupi mannari, il mostro di Frankenstein, uomini-rettile e persino inquietanti robot antichi, tutti pronti a darsele di santa ragione in serrati scontri uno-contro-uno.

Lo scheletro di Darkstalkers è chiaramente lo stesso di Street Fighter II: duelli risolti al meglio di tre round, coi due lottatori che devono ridurre a "zero" l’energia vitale degli avversari facendo uso di colpi "normali" e di super-mosse. Persino il sistema di controllo è in larga parte analogo, con un setup a sei tasti che scatenano altrettanti colpi differenti con pugni, calci o altre appendici, di potenza variabile.

Quello che cambia notevolmente rispetto a Street Fighter II è però l’agilità e la versatilità dei lottatori: il team di sviluppo ha fatto tesoro della natura soprannaturale dei personaggi per estremizzare le loro tecniche di lotta e il risultato è quantomeno spettacolare. Su schermo accade davvero di tutto, tra personaggi che si deformano continuamente, trasformazioni di ogni tipo, teletrasporti e immancabili colpi di energia che spesso riempiono buona parte della visuale.

Il che non significa che il gameplay risulti meno preciso rispetto agli standard cui Capcom ci ha abituati: il sistema di combattimento, anzi, si presenta sorprendentemente profondo, capace di sfruttare l’elevato dinamismo degli scontri per introdurre alcune importanti novità come ad esempio l’abilità di parare colpi a mezz’aria o di avvicinarsi e allontanarsi rapidamente dagli avversari. L’aggiunta di un pratico sistema di combo consente inoltre di concatenare sia colpi "regolari" che mosse speciali e addirittura super-mosse in sequenze devastanti.

A supportare il tutto troviamo un aspetto grafico che ancora oggi appare spettacolare: Akira Yasuda, graphic designer, ha innanzitutto trasposto splendidamente dei mostri "classici" nello stile fumettoso adottato dal gioco, aggiungendo poi una serie di creature originali - come la simpaticissima donna-gatto Felicia o lo zombie-chitarrista Zabel - per dare vita a un roster di combattenti memorabili.

Dopodiché le possibilità offerte dall’hardware CP System II di Capcom hanno consentito l’uso di centinaia di fotogrammi di animazione, permettendo di dar vita in modo a dir poco impressionante ai lottatori stessi. Chiude il pacchetto "artistico" di Darkstalkers la bellissima colonna sonora a opera di Takayuki Iwai e Hideki Okugawa, a metà tra rock e melodie gotiche, capace di accompagnare alla perfezione quanto accade su schermo.

Darkstalkers è un immediato successo in sala giochi e ottiene un eccellente riscontro in termini di "fandom": i personaggi vengono abbracciato dai videogiocatori e diventano vere e proprie icone - in particolare la già citata Felicia e la bella vampira Morrigan - spianando la strada a fumetti, gadget e serie di anime. Ovviamente non mancano le conversioni per sistemi da casa - nel caso specifico, Sega Saturn e Sony PlayStation - e, ovviamente, dei seguiti.

Appena un anno dopo ecco arrivare Night Warriors: Darkstalker’s Revenge, nuovo capitolo che potenzia il gioco originale aggiungendo personaggi, rendendo utilizzabili i due "boss" e includendo nuove meccaniche (come la possibilità di "accumulare" super-mosse per giocare in modo ulteriormente tattico) mentre nel 1997 arriva il terzo e ultimo capitolo, ovvero Darkstalkers 3: una sorpresa dolce-amara per i fan, dal momento che pur migliorando il gioco e aggiungendo altri quattro personaggi, questo titolo rimuove tre lottatori storici.

Anche il secondo e il terzo capitolo della serie vengono convertiti su console: Capcom però si dimentica della saga fino al 2005, quando esce la raccolta Darkstalkers Resurrection su PlayStation 3 e Xbox 360, limitandosi a riproporre i tre capitoli della serie e le due rielaborazioni del terzo episodio uscite in Giappone, gli stessi contenuti che rivedremo a breve in Capcom Fighting Collection per PC, PS4, Xbox One e Switch. Di un nuovo capitolo o di un’edizione che - finalmente - contenga tutti i personaggi ancora, purtroppo, non c’è traccia.

