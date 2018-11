Piatek ha studiato i suoi compagni sulla PlayStation

Ai microfoni del Corriere della Sera, Krzysztof Piatek ha raccontato del suo arrivo in Italia e l'impatto con la Serie A, svelando di aver studiato i suoi compagni genoani giocando alla PlayStation:



"Nessuno dei miei compagni mi conosceva e sinceramente ci speravo. Mi sono detto: 'Se loro non lo sanno che ho fatto 21 gol e segno quasi a ogni partita, magari non lo sanno neppure i difensori che affronterò'. Essere uno sconosciuto in fondo mi ha dato un vantaggio. Neanche io conoscevo i miei compagni del Genoa. Dopo che ho firmato ho acceso la Playstation e li ho cercati lì".



Il bomber del Genoa, però, non ha specificato se ha condotto la sua ricerca su FIFA 19 o PES 2019, lasciando col dubbio gli appassionati di videogiochi del Bel Paese.