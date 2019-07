Nintendo apre alle relazioni gay in Fire Emblem per Switch

I Fire Emblem: Three Houses sarà possibile sviluppare relazioni d'amore con personaggi dello stesso sesso.



Lo ha confermato la divisione americana di Nintendo in una nota ufficiale che ha aperto per la seconda volta alle relazioni gay in un videogioco della serie. Tali risvolti della trama, però, potranno essere intrapresi solo con sei personaggi specifici e non con tutti i protagonisti dell'avventura.



Disponibile dal 26 luglio, Fire Emblem: Three Houses è uno dei giochi più attesi dell'estate per i possessori di Nintendo Switch ed è il dodicesimo capitolo di una saga altamente tattica nata nel 1990 su NES, principalmente nota per i numerosi riferimenti alla cultura medioevale occidentale e la grande introspezione nella psicologia dei personaggi.