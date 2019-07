Arriva Switch Lite, la versione economica della console Nintendo

Più compatta e pensata esclusivamente per giocare in modalità portatile, Switch Lite arriverà sul mercato con un prezzo leggermente più basso della versione originale e avrà una croce direzionale migliorata.



Mancheranno, tuttavia, una manciata di caratteristiche dell'edizione standard attualmente nei negozi: saranno totalmente assenti il dock per collegarla alla TV, il supporto a Nintendo Labo e alla tipica vigrazione HD Rumble.



Ecco la descrizione ufficiale della console:



"La console per i giocatori sempre in movimento. Nintendo Switch Lite è una console compatta, leggera e con comandi integrati che espande la famiglia Nintendo Switch.



Nintendo Switch Lite è compatibile con tutti i software per Nintendo Switch che possono essere giocati in modalità portatile.



È l'ideale per chi ha tante occasioni per giocare fuori casa e anche per chi desidera divertirsi in multiplayer online o in wireless locale con amici e parenti che possiedono già una console Nintendo Switch top di gamma.



Essendo stata pensata per giocare in mobilità, la console Nintendo Switch Lite non trasmette l'immagine alla TV".