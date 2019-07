Nintendo Switch Lite non segnerà la fine del 3DS

Nella giornata di ieri Nintendo ha annunciato Switch Lite, la versione totalmente portatile ed economica della sua ultima console (ve ne abbiamo porlato qui).



L'idea della casa di Super Mario è, ovviamente, allettare gli oltre 74 milioni di possessori di Nintendo 3DS con una macchina da gioco più aggiornata, con un prezzo accessibile e, soprattutto, adatta ai bambini, visto l'imminente arrivo dei nuovi Pokémon Spada e Scudo.



Dal canto suo, però, Doug Bowser, presidente di Nintendo of America, è intervenutoin una recente intervista per rassicurare gli appassionati in possesso di un 3DS dichiarando: "Continueremo a supportare la famiglia di console 3DS fino a quando ci sarà richiesta".



Niente paura, quindi: ci saranno giochi per Nintendo 3DS ancora per un po'!