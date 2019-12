BioShock: il sequel è in lavorazione presso un nuovo studio di 2K Games

Il team sarà dislocato in due diverse città, una con sede a San Francisco e l'altra a Montréal, primo avamposto canadese di 2K, che lavoreranno gomito a gomito nello sviluppo del franchise. La conferenza stampa di lancio di Cloud Chamber ha rivelato qualche dettaglio sul gioco che, attraverso le parole del presidente di 2k David Ismailer, sarà "uno sparatutto in prima persona, caratterizzato da una narrazione potente ed emblematica", riprendendo probabilmente aspetti che avevano già reso famosi i precedenti episodi della saga.

Stando a quanto affermato dal nuovo studio, il nuovo capitolo di BioShock sarà in lavorazione nei prossimi anni, ma l'azienda californiana non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito a una sua probabile finestra di lancio e se uscirà su console attuali o di nuova generazione.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!