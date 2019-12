The Elder Scrolls: la caccia ai draghi è valsa 200mila dollari di beneficenza

Due mesi fa Bethesda si era mossa a favore della salvaguardia degli animali in pericolo grazie alla campagna #SlayDragonsSaveCats, in collaborazione con l'organizzazione americana Best Friends Animal Society e quella europea FOUR PAWS. Ora l'azienda statunitense fa sapere di aver raggiunto la somma di 200mila dollari grazie alla caccia di oltre un milione di draghi uccisi in due mesi su The Elder Scrolls Online.