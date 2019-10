The Elder Scrolls: a caccia di draghi per salvare gli animali

Con l'iniziativa #SlayDragonsSaveCats, Bethesda donerà un dollaro per ogni cinque draghi sterminati nel videogioco, fino a un totale di 200mila dollari.

La somma verrà divisa tra l'organizzazione no-profit GlobalGiving, che fornirà la piattaforma crowdfunding per la raccolta, la statunitense Best Friends Animal Society, che si occupa di abolire la legge della soppressione di gatti e cani randagi, e l'europea FOUR PAWS, che salvaguardia gli animali in difficoltà.

I giocatori possono inoltre effettuare le donazioni anche visitando la pagina dedicata sul sito ufficiale di The Elder Scrolls: Online.

L'iniziativa sarà attiva fino al 9 dicembre su tutte le piattaforme di gioco e darà la possibilità di accedere all'attività Dragon Rise, tuffandosi nell'esplorazione della zona settentrionale di Elsweyr, abbattendo draghi feroci e completando il prologo del nuovo contenuto Dragonhold.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!