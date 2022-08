Lavoro, la proposta di Giuseppe Conte: ridurre l'orario a parità di salario

"Tutti gli studi in materia - dice Conte in un'intervista a La Stampa, ricordando anche la prima proposta in materia avanzata da Fausto Bertinotti - dimostrano che non è vero che più si lavora e più si è produttivi: oltre una certa soglia la produttività non migliora affatto, anzi. In Italia ci ritroviamo con una media di ore lavorate all'anno che è la più alta in Europa: noi siamo a circa 1.723 ore l`anno, in Germania a 1.356 e hanno una produttività molto più elevata".

Conte parla quindi della fuoriuscita di Di Maio dal M5s spiegando che "il ministro degli Esteri, durante il conflitto in Ucraina, ha creato uno smottamento nell'equilibrio precario della maggioranza e ha fondato una nuova formazione, accusando il Movimento 5 stelle di essere una minaccia per la sicurezza nazionale. Né il presidente del Consiglio, che è venuto in Parlamento e non ha voluto dialogare, né il Pd hanno detto nulla". Per Conte "non è una congiura, il complottismo non mi appartiene; però non è tutto normale". E sulla presunta telefonata di Mario Draghi a Beppe Grillo per chiedergli di sostituirlo al vertice del Movimento, l'ex premier risponde: "Io credo a Grillo".