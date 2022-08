Dl Aiuti bis, dal 1 settembre niente proroga dello smart working per lavoratori fragili e con figli under 14

Nel decreto Aiuti bis non è stata inserita la proroga dello smart working per lavoratori fragili e con figli under 14.

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, aveva chiesto in Cdm più risorse per prolungare fino al 31 ottobre il lavoro agile per queste categorie, tuttavia al momento non sono stati reperiti i fondi necessari. Il ministro si è comunque impegnato a trovare le risorse in sede di conversione (entro 60 giorni).