Dl Aiuti bis, il Consiglio dei ministri ha approvato il testo: taglio al cuneo fiscale e bollette più leggere

Pensioni più ricche e taglio del cuneo

- Dalla rivalutazione delle pensioni, con l'anticipo a ottobre dell'indicizzazione al 2%, al taglio del cuneo contributivo fiscale pari all'1,8% nel secondo semestre, dall'estensione del bonus da 200 euro per i lavoratori finora esclusi dal beneficio (stagionali, cassintegrati, collaboratori sportivi), al rifinanziamento del premio anti-inflazione per gli autonomi, molti i contenuti della misura che ha l'obiettivo di aiutare le famiglie e le aziende.

Salgono i fondi per il bonus psicologo

- Arrivano a 25 milioni di euro le risorse a disposizione per il bonus psicologo: nel consiglio dei ministri che ha approvato il decreto, su proposta del ministro Roberto Speranza i fondi aggiuntivi sono saliti dai 5 milioni inizialmente previsti a 15 milioni, che si vanno a sommare ai 10 stanziati quando è stata introdotta la misura.

Verso bollette più leggere e proroga dello sconto sulla benzina

- Nel testo dovrebbero essere compresi più fondi per alleviare il peso delle bollette, la proroga di un mese dello sconto benzina, risorse per la sanità. Deludono però i sindacati le misure per i lavoratori: ci si aspettavano in particolare più risorse.