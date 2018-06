Quante ne sai sul gelato?

Buono, morbido, fresco: il gelato piace proprio a tutti, grandi e piccini. Piace d'estate, ma anche in inverno i suoi estimatori non riescono a sottrarsi al suo richiamo: in bella mostra, nelle vaschette dei gelatai, è davvero irrestistibile. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche che un gelato artigianale deve avere per essere considerato di buona qualità.



Per cominciare: iniziariamo col definire cos'è un gelato: tutti siamo sicuri di saperlo perché lo riconosciamo al gusto. Tuttavia esiste una definizione ben precisa relativa al gelato artigianale che è stata messa nero su bianco qualche anno fa dai gelatieri Maestri Luca Caviezel e Carlo Pozzi: il gelato di tradizione italiana come "il risultato ottimale del congelamento e contemporanea agitazione di una miscela di materie prime genuine, naturali, preferibilmente fresche e di ingredienti alimentari di alta qualità, scelti, equilibrati e miscelati sapientemente dal gelatiere artigiano nel suo laboratorio di produzione secondo la propria originalità e creatività". Insomma, qualità delle materie prime e conoscenza approfondita delle tecniche di produzione.



I fondamentali: gli ingredienti principali del gelato sono latte, panna, aromi naturali, ma anche uova, zucchero, frutta, cioccolato, paste di nocciola e latri ingredienti. Tuttavia, non esistono ancora regolamenti che stabiliscano cosa sia un gelato artigianale. Naturalmente, essendo esposto in vetrina, occorre aggiungere degli additivi per garantire la stabilità del prodotto, il che fa purtroppo avvicinare il gelato artigianale a quello industriale, che ovviamente ne deve fare uso.



Difficile scegliere: quando ci lasciamo tentare da tanta bontà ovviamente non possiamo che far altro che fidarci del gelatiere. Il suggerimento? Consultare il Libro unico degli ingredienti, che ogni gelateria è obbligata a tenere, può essere utile per verificare la quantità di additivi presenti nell'impasto: no a coloranti artificiali, grassi vegetali idrogenati e aromi di sintesi, sì a ingredienti come la farina di semi di carrube, un addensante naturale.



Chi più spende: la scelta di ingredienti freschi e di stagione può far aumentare il prezzo della golosa coppetta anche di qualche centesimo. Il maestro gelatiere sceglie come regalare aromi e gusto al suo prodotto scegliendo i prodotti migliori. Usare ingredienti semplici e genuini è fondamentale per avere un ottimo gelato artigianale, ma in fondo questa semplice regola vale per tutti gli alimenti. A buon intenditor...