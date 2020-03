Colazione salata: cosa mangiare per renderla appetitosa e rimettersi in linea

Cambiare le abitudini, proprio come ora ci viene richiesto, non è mai facile, nemmeno per quanto riguarda quelle alimentari. Tuttavia, se la proposta è appetitosa e stuzzicante anche la colazione salata , pur non essendo proprio quella che magari ci è più gradita, può risultare invitante e sicuramente la migliore per rimettersi in linea in vista dell'estate, che speriamo sarà un po' più spensierata delle prossime settimane che ci attendono.

Non solo caffelatte e brioche: in questo periodo così particolare, l'attenzione all'alimentazione è ancora più importante. Nonostante non sia quella della tradizione italiana, anche la colazione salata ha il suo perché e lo sanno i tanti che la preferiscono a biscotti e torte. La colazione ideale dovrebbe sempre includere delle proteine perché danno il giusto apporto di energia all'inizio di giornata e inoltre, per le persone con un metabolismo normale. può essere un ottimo ausilio per perdere peso e ristabilire un corretto apporto calorico.

Proteine sì, ma...: la colazione è uno dei pasti importanti nella giornata e l’introduzione di proteine deve comportare una riduzione delle stesse a pranzo. Per partire col piede giusto, evitiamo troppi affettati, che anche se appetitosi, sono molto salati e ricchi di grassi saturi; optiamo per uova sode o fritte, focaccia o pane integrale, un po' di prosciutto crudo o bresaola, torte salate con verdure, frutta secca, bevande vegetali o ancora lo yogurt naturale. La parola d'ordine in questo caso è: alternare, perché salata sì, ma monotona mai.

Energia, energia e ancora energia: inutile nasconderlo, togliere lo zucchero e le golose torte e le brioche a cui siamo abituati non è proprio semplicissimo. Tuttavia, fatto lo sforzo iniziale, ci vorrà davvero poco per abituarci e potremo accorgerci in breve tempo di quanto ci sentiremo più energici, non sentiremo i morsi della fame e, grazie al minor quantitativo di zucchero, anche una gradevole sensazione di leggerezza. Ricordiamo inoltre che circa il 20% delle calorie giornaliere dovrebbero essere consumate proprio con la prima colazione: grazie al senso di sazietà eviteremo gli spuntini, pericolosissimi se vogliamo tenerci a dieta.



Esempi di colazione salata: Cosa mangiare per la prima colazione salata? La regola principale è garantirci ogni giorno una proposta più sana e dietetica, ricca di fibre, proteine, grassi e sali minerali: ecco allora qualche suggerimento appetitoso e sano.

1. Toast: per cominciare, un vero classico. Perfetto con prosciutto cotto è gustoso, fragrante e deliziosamente insaporito dal formaggio. Per una punta di sapore in più, possiamo osare il Toast salato con avocado, nutriente, invitante e facilissimo da preparare.

2. Uova, sode o da bere : le uova sono ricchissime di proteine e anche di vitamine, Perfette per inizi<re la giornata, possiamo gustarle sode, alla coque oppure strapazzate, magari con un po' di prosciutto e pomodoro.

3. Crostini al pomodoro: i pomodori sono una fonte straordinaria di vitamine, antiossidanti grazie al licopene, e contengono potassio, fosforo, vitamina C, vitamina K e folati. Una bruschetta preparata con pomodoro fresco, origano o basilico fresco e olio EVO sarà super gustosa e ideale soprattutto quando le temperature inizieranno ad alzarsi. La variante gourmet? Proviamo le bruschette gorgonzola e noci: sfiziose e saporite sono davvero irresistibili.

4. Focaccia: fa parte dei nostri ricordi e del nostro presente, la merenda per chi va a scuola e lo spuntino per mettere a tacere lo stomaco. Se siamo a casa in questi giorni, come sta capitando a moltissimi di noi, possiamo prepararla facilmente, per esempio seguendo la ricetta della Focaccia tricolore con pomodori ricci, burrata e basilico.

5. Torta salata: non solo facili, ma anche comode perché resistono qualche giorno una volta preparate, le torte salate invitano alla creatività e alla fantasia. Non solo gustose, sono perfette in ogni periodo dell'anno per utilizzare qualche verdura o qualche pezzo di formaggio rimasti nel frigorifero. Perché allora non provare la torta salata con feta e spinaci? Non solo è buonissima, ma è perfetta anche per chi ha intolleranze al lattosio e per chi è vegetariano.