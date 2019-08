Focaccia tricolore con pomodori ricci, burrata e basilico

PROCEDIMENTO

Su una superficie pulita, o in una ciotola, unite tutti gli ingredienti secchi tranne il sale. Aggiungete l’olio e l’acqua, metà subito e metà man mano. Impastate per qualche minuto, aggiungete il sale e impastate ancora per una decina di minuti. Lasciate riposare l’impasto coperto e lontano da spifferi per almeno 3 ore.

Stendete la focaccia in una teglia (30x40cm) unta con olio. Lasciate riposare per 30 minuti circa. Spennellate la superficie con olio e acqua. Cuocete in forno già caldo (200 gradi C) per circa 25 minuti. Quando infornate, abbassate la temperatura a 180 gradi.