Miele, il prezioso alleato che ci aiuta ad alzare le difese immunitarie

Dolce e delizioso, il miele non è solo un importante antibatterico naturale , ma è alleato del nostro benessere anche grazie a un alto contenuto di sali minerali ed è perfetto anche come antiossidante e anti age grazie alla presenza di flavonoidi e di acido citrico, che rallentano l'invecchiamento cellulare.

Il miele è un alimento straordinario che, grazie alle sue numerose virtù, non dovrebbe mai mancare sulle nostre tavole. Composto da zuccheri semplici (fruttosio-glucosio) è facilmente digeribile e contiene enzimi, vitamine, oligominerali, sostanze simili all'antibiotico e altri elementi in grado di favorire i processi di accrescimento.

Stop alle infezioni: secondo gli studi, il miele grazie alle sue proprietà e alla presenza di perossido di idrogeno, è un potente antimicrobico e antibatterico naturale: ha infatti un effetto inibitore su circa 60 tipi di batteri, compresi quelli aerobici e anaerobici. Le ricerche hanno anche indicato che, tra tutti i tipi di miele, quello di Manuka, di origine neozelandese e australiana, è quello che presenta l’azione antibatterica più efficace, soprattutto per la prevenzione dell’insorgenza di Escherichia coli, batterio intestinale, e dello stafilococco, responsabile di molte infezioni.

Non sono tutti uguali: ad oggi sono stati riconosciuti oltre 300 tipi di miele, che, tra gli altri, può essere d'arancio, d’acacia, d’eucalipto, millefiori. Tuttavia ogni miele, oltre ad avere un profumo e un sapore che lo caratterizza, ha anche proprietà differenti che dipendono dalle concentrazioni dei diversi composti fenolici contenuti nel polline con il quale è stato composto. Il miele di castagno, ad esempio, è ottimo per mantenere in buona salute l'apparato cardiovascolare e le vie urinarie; quello di acacia, più ricco di fruttosio, è l'ideale per chi ha valori glicemici alterati; il millefiori è adatto ai più piccoli per la molteplicità di pollini che provengono da fiori diversi e per calmare la tosse.

Sedativo della tosse: secondo uno studio israeliano condotto su 300 bambini, l’assunzione del miele al posto di altri farmaci e sciroppi è efficace nel trattamento della tosse notturna e di conseguenza migliora la qualità del sonno, con importanti risvolti sul benessere e sullo sviluppo dei piccoli. L’utilizzo del miele è stato confermato come un efficace e sicuro trattamento naturale senza controindicazioni, ma preferibilmente a partire dal primo anno di età.

Lenitivo per le ferite: tra le incredibili proprietà di questo nettare, vi è anche uno degli aspetti più studiati. È stato dimostrato che l’applicazione del miele sulle ferite funge da unguento, stimolando il processo di guarigione e la rigenerazione dei tessuti, aiutando a prevenire le infezioni e riducendo le infiammazioni.

Perfetto per gli sportivi: energia preziosa per chi pratica sport è quella fornita dal miele, che con fruttosio e glucosio, unito al contenuto di proteine, minerali e vitamine è più completo dello zucchero normale. Oltre a questo, costituisce una importante fonte di carboidrati, fondamentali per aumentare resistenza e migliorare le prestazioni di chi si allena prima, durante e dopo l'attività fisica. Il veloce assorbimento del miele permette agli zuccheri di essere subito spesi per erogare energia e supportare i bisogni energetici: il glucosio viene bruciato subito, con efficacia immediata, mentre il fruttosio resta disponibile più a lungo consentendo di dare continuità alla prestazione.