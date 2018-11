Addio a Jannis Kounellis: genio dell'arte povera

Nato al Pireo, era arrivato a Roma nel 1956 per studiare all'Accademia delle Belle Arti. Il suo esordio risale al 1960 quando proprio nella Capitale allestisce la sua prima mostra personale alla galleria "La Tartaruga". Nel 1972 poi partecipa per la prima volta alla Biennale di Venezia.



Anche se ha continuato a parlare di sé come di un pittore, lasciando qualche perplessità negli interlocutori, Kounellis è stato soprattutto l'autore di installazioni e performance memorabili, capolavori riconosciuti dell'arte contemporanea, dai cavalli legati alle pareti della galleria L'Attico (1967) alla famosa Porta chiusa di San Benedetto del Tronto (con successive, straordinarie versione a Roma, Londra, Colonia) ai buoi macellati di Barcellona ('89). E poi il fuoco, i labirinti, i sacchi, il carbone, il ferro, le farfalle, i cocci dei villaggi cinesi, una tappa dopo l'altra di una avventura creativa entusiasmante. Ogni volta vere e proprie scenografie costruite tra materiali d'uso ed elementi mitici e simbolici, in cui il visitatore diventava protagonista.



Una poetica la sua che si è quasi sempre espressa in grandi dimensioni. ''Non ho il senso del cavalletto'', diceva l'artista forse con un filo di ironia. Deluso profondamente negli anni '70 dal fallimento delle potenzialità innovative dell'arte povera, inghiottita suo malgrado dalle dinamiche commerciale nei decenni successivi Kounellis ha saputo con una rinnovata consapevolezza ritrovare la primitiva propensione all'enfasi monumentale. Nel 2002, ecco l'installazione dei cavalli alla Whitechapel di Londra e, poco dopo, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma Kounellis realizza un enorme labirinto di lamiera, lungo il quale pone, quasi fossero altrettanti approdi, gli elementi tradizionali della sua arte, come le 'carboniere', le 'cotoniere', i sacchi di iuta e i cumuli di pietre.



Nel 2004 celebra con una sua installazione allestita nella Galleria dell'Accademia di Firenze i cinquecento anni dalla creazione del David di Michelangelo. Nel 2007 è nuovamente a Roma per la Porta dell'Orto Monastico della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, una imponente cancellata di ferro impreziosita da elementi cromatici realizzati in pietre di vetro. Nel 2011 è alla Biennale di Venezia, ma anche in Cina per una serie di mostre dove ha presentato un suo straordinario lavoro: una scrittura fatta con frammenti di antica porcellana, quali ideogrammi concreti che si inseguono linea dopo linea in venti lamiere monumentali. Lo scorso anno, le Monnaie di Parigi hanno ospitato una sua ampia retrospettiva.