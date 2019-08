Open Arms, cinque migranti si gettano in mare: recuperati

Cinque naufraghi, con i giubbotti salvagente, si sono gettati dalla Open Arms per tentare di raggiungere a nuoto la costa di Lampedusa. Per evitare il peggio alcuni volontari della ong si sono tuffati e hanno riportato i migranti sulla nave. A bordo scene di panico, con le donne in lacrime. Per il fondatore della ong, Oscar Camps, la "situazione è insostenibile. Non riusciamo più a contenere la disperazione".