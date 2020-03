Coronavirus, Gdf Catania sequestra 20mila mascherine non sicure

Militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Catania, nell'ambito di verifiche delle misure per il contenimento dell'epidemia coronavirus, hanno sequestrato in un negozio di Misterbianco 20mila mascherine di protezione individuale (Dpi) non sicure. I prodotti, oltre ad essere potenzialmente nocivi per la salute della persona, non avevano inoltre le istruzioni in italiano, perché provenienti direttamente dalla Cina.