Nuovo Dpcm, Fontana: "Chiederò al ministro Speranza di allentare misure per alcune città"

Attilio Fontana pronto a chiedere al governo di allentare le misure restrittive per alcune città lombarde. Il governatore della Regione lo ha detto parlando in diretta a "Pomeriggio Cinque".

"Ho già avuto interlocuzioni coi sindaci dei vari territori che ritengono di poter essere considerati in condizioni migliori e dopo aver fatto fare un'analisi ai nostri tecnici chiederemo al ministro Speranza che vengano allentati parzialmente i provvedimenti per quei territori che dovessero risultare migliori", ha precisato il presidente della Lombardia. "Non lo possiamo fare subito, ma spero di poter fare questa richiesta prima di 15 giorni, appena avrò in mano i risultati di queste analisi", assicura Fontana.