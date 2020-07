Milano, spara a moglie e poi tenta il suicidio: sono entrambi gravi

A Milano, in un appartamento della periferia ovest, un anziano ha cercato di uccidere a colpi d'arma da fuoco la moglie tentando poi il suicidio. Secondo un prima ricostruzione, l'uomo, 81 anni, ha sparato alla moglie, coetanea, e ha poi rivolto l'arma contro se stesso. Sono entrambi ricoverati in ospedale in gravi condizioni.