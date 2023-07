Sabaudia (Latina), bagnina 19enne salva 5 persone durante il suo primo giorno di lavoro

Il secondo intervento

Mentre chiamava la capitaneria di porto per assistenza durante il primo intervento, la giovane bagnina di Sabaudia ha infatti notato tre persone in difficoltà. Un uomo stava cercando di rientrare a riva, ma a causa di una buca profonda e della forte corrente non stava riuscendo, l'intervento della moglie e di un altro ragazzo si sono rivelati inutili, complicando la situazione. Finché non è intervenuta la 19enne, che si è lanciata a prestare aiuto portando in spiaggia tutte e tre le persone.