Roma, centro per l'impiego resta chiuso, ma i navigator percepiscono i 600 euro

In un'Italia che prova a ripartire, il centro per l'impiego di Cinecittà resta chiuso. "Dritto e Rovescio" ha raccontato come molti cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza siano in questo momento con le mani legate: i navigator sono ancora a casa e il centro è ancora chiuso: "Siamo disperati", dicono al programma condotto da Paolo Del Debbio.

Nonostante la chiusura e lo stipendio pieno, i navigator hanno potuto accedere al bouns da 600 euro previsto dal piano di aiuti del governo per i contratti di collaborazioni. Loro però si difendono: "Stiamo continuando a lavorare da remoto riuscendo a far tutto quello che facevamo prima da remoto - dice una di loro, Loredana Fossaceca -. Il bonus? Bisogna essere ineluttabilmente poveri in questo Paese?".