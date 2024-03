Parla la ragazza che si sfilò il perizoma davanti a una chiesa: "Una provocazione artistica" (per Onlyfans)

La ragazza, sul suo profilo Instagram da decine di migliaia di follower, aveva pubblicato un video in cui si sfilava il perizoma prima di appenderlo a una ringhiera davanti all'ingresso di una chiesa . La didascalia: "Confesserò i miei peccati" aveva ulteriormente dato scandalo per un video che è diventato virale e che ha provocato l'indignazione del parroco della Parrocchia Santa Lucia di Fonte Nuova, in provincia di Roma che in un comunicato ha annunciato di aver denunciato l'influencer.

A "Le Iene" la ragazza, 25 anni, ha parlato non solo del video che la vede protagonista ma si è raccontata a tutto tondo. "Creo contenuti per OnlyFans e faccio reel per Instagram". ha detto ad Alice Martinelli. Nei video pubblicati sul suo account, la ragazza viene ripresa in pose ammiccanti in cui appare, per esempio, a gambe aperte davanti a un simulatore o nei panni di una sexy professoressa seminuda. Tutti questi contenuti espliciti, ma non abbastanza da violare le linee guida dei principali social network servono per invogliare gli utenti a iscriversi al profilo di OnlyFans della ragazza, per cui bisogna pagare un abbonamento.

"È un lavoro molto speciale secondo me - dice Aurora a "Le Iene" -. Perché riesci a esprimere te stessa. Prima ho fatto tantissimi lavori come l'assistente veterinaria o la commessa. Poi ho deciso di cambiar vita perché i soldi sono importanti per creare una famiglia visto che con uno stipendio medio italiano non riuscirei mai. Ho visto fin da subito un guadagno grazie alle persone che acquistavano l'abbonamento per vedere i miei contenuti. Con il primo video sul mio profilo sono arrivate 1100 persone". Volendo fare i conti in tasca all'influencer, il cui abbonamento è venduto a 18 euro circa, nel primo mese ha guadagnato più di 19mila euro. "Dopo un anno si sono abbonati circa 10mila fan - aggiunge la ragazza -, le richieste per uno spogliarello partono dai 600 euro fino ai 1000 euro per le richieste più spinte".

Commentando il video girato davanti la chiesa, Aurora spiega: "Le mie sono provocazioni artistiche, non mi sento di aver offeso nessuno - ha precisato -. Non vedo perché non potevo farlo davanti a una chiesa. Era un finzione perché alla fine non sono nemmeno entrata in chiesa. Alla fine non son perché si sono offesi, non l'ho capito. Cercavo visibilità e ci sono riuscita. Quel video mi ha fatto ottenere 300 fan in più. Non mi dispiace per chi si è offeso".

Con una nota pubblicata su Facebook il reverendo don Massimo Marchetti ha informato: "In riferimento al video che sta in queste ore circolando su alcuni Social realizzato all'ingresso della nostra Parrocchia, la Comunità Parrocchiale, nell'esprimere il più fermo dissenso per le immagini non consone alla sacralità del luogo e per l'irrisorio riferimento al sacramento della Confessione, ha proceduto al deferimento dei fatti alla competente Autorità Giudiziaria. Duole non poco constatare che pur di acquisire visibilità mediatica, si confliggano le, seppur basilari, regole di rispetto dei luoghi e delle persone".

Aurora Panci ha replicato alle parole del sacerdote in un incontro mediato proprio da "Le Iene": "Per me non c'è nessuna offesa - ha detto la ragazza -, io non sono entrata in chiesa". Il parroco ha aggiunto: "Dal titolo del video sembrava che tu potessi alludere al fatto che avessi un appuntamento con me e mi sono dovuto difendere con una denuncia cautelativa". "La mia era un'espressione artistica", ha ribadito la ragazza.