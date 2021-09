Trieste, lite tra padre e figlio degenera in delitto: un arresto

ansa

A Trieste un uomo è stato trovato morto mentre l'omicida è stato fermato dalla polizia. I due, padre e figlio (ma non è stato ancora stabilito chi dei due è la vittima), stavano litigando, secondo quanto riferito da alcuni testimoni. L'omicida è stato bloccato dalle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto, e portato via in manette.