Covid, Nas sequestrano da Nord a Sud più di 30mila mascherine

Maxi operazione dei Nas che, tra Catania, Milano e Lecce, ha portato al sequestro di circa 33mila mascherine e 440mila guanti sequestrati, sigilli a due aule scolastiche in strutture prefabbricate prive di collaudo e a una Rsa. Il Nas di Catania ha individuato il titolare di una ditta di dispositivi medici che aveva fornito a un ospedale guanti monouso non idonei all'impiego in ambiente sanitario.