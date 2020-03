Coronavirus, De Luca a Conte: "Fermare prevedibile esodo verso sud" 

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha sollecitato l'adozione da parte del governo di misure drastiche per bloccare "il prevedibile flusso di cittadini di ritorno al Sud e in Campania per la chiusura di attività produttive". In una nota il presidente regionale ha spiegato che, sentito telefonicamente, "il premier Giuseppe Conte sta affrontando questa problematica per le decisioni di merito". Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui