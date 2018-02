San Valentino sul Lago di Garda

Il lago di Garda per innamorarsi Ufficio stampa 1 di 7 Ufficio stampa 2 di 7 Ufficio stampa 3 di 7 Ufficio stampa 4 di 7 Ufficio stampa 5 di 7 Ufficio stampa 6 di 7 Ufficio stampa 7 di 7 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

San Valentino si avvicina e, che si voglia celebrare o meno questo santo (che fu vescovo martire, decapitato il 14 febbraio del 273 per aver celebrato le nozze di due innamorati di differente religione), la kermesse romantica è un’imperdibile occasione per visitare questa sponda di lago pittoresca ed elegante, fra le incantevoli cittadine di Lazise, Bardolino, Garda e Torri del Benaco, a due passi da Verona.



L’inaugurazione ufficiale della prima edizione di Lake Garda in Love si svolge a Bardolino sabato 10 febbraio alle 10.30 con il taglio del nastro, seguito dal brindisi con calici di spumante Chiaretto di Bardolino, vino dell’amore. Il simbolo dell’evento è la “Passeggiata d’Amore, 3000 passi che fanno bene al cuore” un percorso pedonale sul lungolago che collega Bardolino a Garda; per non sbagliare direzione basterà che il nostro viaggiatore segua i cuoricini sparsi a terra lungo il tracciato, che guardi gli stendardi di Lake Garda in Love, e che si soffermi a leggere poesie e riflessioni dedicate all’amore.



E festeggiando il nobile sentimento, quello fra genitori e figli non viene tralasciato: per le famiglie o per le coppie papà o mamma con figlio o figlia il divertimento su misura è a Bardolino con l’animazione di Gardaland, che intrattiene grandi e piccoli senza interruzione. Qui, come a Garda, le strade sono colorate da migliaia di palloncini, per la gioia dei bambini. Nella piazzetta del porto poi c'è il “Messaggio del Cuore – Ti scrivo che ti amo!”, un modo originale per far sì che le coppie di innamorati esprimano le proprie e originali dediche d’amore, le appendano in bacheca e le sottopongano ad una esperta giuria. Le frasi più belle infatti verranno premiate domenica sera a Garda ed omaggiate con speciali cadeaux, tra cui viaggi in treno con le ferrovie DB ÖBB e destinazioni romantiche, quali un soggiorno a Verona, ingresso ad uno spettacolo d’Opera all’Arena di Verona.

Piccola sosta al porto vecchio di Bardolino: il nostro viaggiatore in dolce compagnia può compiere un giro attorno alla Preonda, la nota pietra rosa posta in riva al lago, simbolo di amore e felicità, che secondo la leggenda infonde buona sorte agli innamorati e che per l’occasione viene impreziosita da un cuore rosso sgargiante. Canzoni d’amore verranno suonate e cantate a perdifiato dal vivo durante i momenti più romantici dell’evento dai gruppi musicali Lake Funk e Dixie Band, a Bardolino e Garda, nelle ore centrali delle due giornate. E per immedesimarsi nelle scene romantiche dei film più celebri, a Garda il gruppo Movie Project, sabato pomeriggio, suona live le indimenticabili colonne sonore che ci hanno fatto innamorare.



Spostiamoci a Lazise, dove il nostro viaggiatore viene travolto da centinaia di cuoricini appesi ai lampioni; l’elegante scritta “Love” è la giusta scenografia dei selfie degli innamorati. Nel centro storico è allestito il mercatino artigianale “Mani Cuore Passione”. Poi sul far della sera le Porte del Cuore, ovvero Porta San Zeno e Porta del Leon - antichi accessi al centro storico - si illuminano di luce rossa.



In questo grande idillio al calar della notte il nostro viaggiatore in dolce compagnia può raggiungere il porticciolo di Torri del Benaco, dove il maestoso Castello Scaligero, Castello degli Innamorati per l’occasione, sabato diventa un appassionante protagonista del lago grazie ad una straordinaria illuminazione apprezzabile da molto lontano. Per pernottare è perfetto l’Hotel del Porto, affacciato direttamente sul pittoresco porticciolo, a fianco del Castello, immerso in un’atmosfera tanto sognante quanto la circostanza richiede (www.hoteldelportolagodigarda.it).



Arriviamo a Garda. Il Lungolago Regina Adelaide e la Piazza del Municipio sono vestiti a festa e la musica dal vivo propone un repertorio di canzoni d’amore. Nella Vela del Cuore, l’elegante location in Piazza del Municipio, si alternano show cooking e degustazioni, fra le quali due pietanze create appositamente per Lake Garda in Love: il risotto del cuore a base di radicchio di Verona IGP e i nodini d’amore, una pasta ricercata di Avesani. Nella Vela del Cuore si può inoltre ricevere la Pergamena d’Amore, il papiro con i nomi degli innamorati scritti in gotico: per richiederla basta aver scattato 3 selfie, uno al portale Lake Garda in Love di Bardolino, uno al portale di Garda e uno accanto al cuore d’oro Lidl posto lungo la Passeggiata dell’Amore. Scartando cioccolatini mano nella mano gli innamorati poi si schioccheranno un “Bacio lungo un minuto” sulle note di una struggente colonna sonora e sotto una emozionante pioggia di coriandoli a forma di cuore, i “soffi d’amore”, fra i quali si nascondono dei cuoricini gialli Lidl che permettono di ricevere regali esclusivi.



Per informazioni: www.tourism.verona.it e www.facebook.com/lakegardainlove/