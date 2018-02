Notti romantiche: vacanze nei castelli della Repubblica Ceca

Chi non ha mai sognato almeno una volta nella vita, magari da bambino, di vivere in un castello fatato proprio come una principessa, un cavaliere o, perché no, un giullare di corte? In Repubblica Ceca questi sogni possono diventare realtà: è infatti costellata di fortezze e antichi manieri, non di rado attrezzati per offrire ospitalità ai turisti. Regalatevi allora un soggiorno da re nel cuore d'Europa, scegliendo di alloggiare tra atmosfere di corte ancora autentiche, avvolti da mito, storia e leggenda.

Sobotín - Nella profonda Moravia, vicino alla zona protetta dei Monti Jeseníky, in uno scenario di alture e fiumi, si trova il villaggio di Sobotín. L’omonimo castello ospita oggi l’Hotel Klein, restaurato di recente, con grani camere ed appartamenti a cinque stelle, in cui la tecnologia moderna si sposa con gli splendidi arredi d'epoca. A disposizione degli ospiti c’è anche un centro wellness & spa.



Jemnište - Nel castello di Jemnište, a sud di Praga, si alloggia praticamente accanto ai discendenti della famiglia aristocratica degli Sternberg. A disposizione degli ospiti ci sono infatti 3 appartamenti a quattro stelle, la cui atmosfera è resa ancor più romantica da grandi camini storici, ove schioppetta la legna. Agli ospiti, come a dei veri amici, è persino concessa la chiave del giardino del castello.



Herálec - Nella splendida natura della regione Vysocina, che vanta ben tre siti UNESCO (la chiesa di S. Giovanni di Nepomuceno sulla montagna Zelená Hora a Ždár nad Sázavou, il quartiere ebraico con il cimitero e la basilica gotico-romana di S. Procopio a Trebíc e il centro storico delle città di Telc), si alloggia invece all'Hotel Chateau Herálec, classificato come uno dei 10 castelli-hotel migliori e più belli al mondo. Questo grazie non solo alle atmosfere lussuose e alla vasta gamma di trattamenti rilassanti proposti nella Spa, ma anche all’accoglienza impeccabile e di gran classe.



Liblice - A nord di Praga, nei pressi della città di Melník, il castello tardo barocco di Liblice è una nobile dimora molto accogliente con un attrezzatissimo centro benessere e termale, dove la vacanza “aristocratica” si rivela accessibile più o meno a tutti, grazie agli ottimi prezzi Le camere sono arredate con mobili d’epoca. Chi alle atmosfere antiche preferite il design, può optare nella moderna dependance, con vista sul castello.



Mcely - Questo castello barocco, non lontano da Praga, offre eleganza di arredi, servizi raffinati e, soprattutto, una simbiosi unica con la natura. La zona in cui si trova, vanta infatti splendidi paesaggi, una lunga tradizione termale e una filosofia di benessere basata sulla fitoterapia. Negli immediati dintorni dell’hotel, un laghetto biotopo e lo chalet in legno dove si praticano massaggi rilassanti.



Radovesnice - In Boemia centrale, nei pressi della città di Kolín, tutto il castello barocco di Radovesnice può essere addirittura prenotato in esclusiva, per un gruppo di amici, una festa, una ricorrenza. Infatti è possibile prenotare non solo le singole camere, ma addirittura l'intero complesso, richiedendo anche servizi di catering e transfer.



Per informazioni: www.czechtourism.com