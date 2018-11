Sogno o son desto? Dieci alberghi che non ti aspetti

Dal Colorado all’italiana Gardaland ecco un ventaglio di proposte che permettono di soggiornare o pernottare in una camera d’eccezione, in alberghi bizzarri, in hotel del tutto originali.



Dunton Hot Springs, Colorado (USA) - Una sorta di città fantasma ricreata in ogni piccolo dettaglio: questa è l’unicità di Dunton Hot Spring, Dimora Relais & Châteaux nel cuore del Colorado. Vivere come in un antico villaggio di minatori ma con tutti i comfort della modernità è un’esperienza che vale la pena provare! I più avventurosi possono addirittura scegliere di dormire in una vera tenda indiana e rivivere i tempi della Corsa all’Oro, godendosi panorami mozzafiato e scenari da sogno.



Mara Plains Camp, Kenya - In una grande riserva naturale, le lussuose tende del Relais & Châteaux Mara Plains Camp costeggiano il fiume Ntiakitiak e offrono agli ospiti la possibilità di soggiornare nel cuore della savana. Una Dimora unica nel suo genere, che sembra uscita dal set de “La mia Africa” e disegnata appositamente per fondersi armoniosamente con l’ambiente circostante, permettendo di vedere da vicino grandi felini nel loro habitat naturale.



Chateau d’Audrieu, Francia - Dormire in una casa sull’albero, si sa, è il sogno di molti bambini; questo desiderio diventa realtà a Chateau d’Audrieu, dimora che unisce fascino e lusso in un mix inimitabile. Oltre venti metri quadrati in cima ad un albero, con un ampio terrazzo di 46 metri quadrati, dove sperimentare l’avventura di una notte unica, senza rinunciare a tutti i comfort di una struttura 5 stelle.



Bushmans Kloof Wilderness Reserve, Sud Africa - Annidato sulle Cederberg Mountains, a soli 270km da Cape Town, il Bushmans Kloof Wilderness Reserve & Wellness Retreat è un vero e proprio rifugio immerso nella natura più wild. Gli ospiti che soggiornano presso la Dimora hanno la possibilità eccezionale di svegliarsi in lussuose suite o spaziosi lodge, tutti con una vista mozzafiato. Situato all’interno della Regione Floristica del Capo, dichiarata Patrimonio dell’Umanità UNESCO e famosa per la grande ricchezza di flora e per le testimonianze di arte rupestre.



Glamping a New York - Se raffinatezza e lusso nella natura accomunano le prime quattro strutture a firma Relais & Châteaux, ecco ora una proposta metropolitana veramente originale. Siamo a New York, dove hanno pensato che fosse un vero peccato sprecare le ore preziose dedicate al sonno chiudendosi tra quattro mura. Quindi, le hanno tolte. Almeno da una camera, la Outdoor Glamping Suite. È nata così la prima suite all’aperto ella città, che non ha un tetto e nemmeno delle finestre. Si tratta di una sorta di glamping, un campeggio di lusso, collocato al 17° piano dell’hotel W, nel bel mezzo della Big Apple.



Tarzan o Lawrence d’Arabia? - Per i coraggiosi esploratori, Gardaland Adventure Hotel - l’unico hotel interamente tematizzato in Italia - offre 100 camere a tema con scenografie che richiamano i vari mondi dell’avventura già presenti nel Parco. Dall’inesplorata giungla al selvaggio west, dall’artico tra ghiacci e igloo fino alle atmosfere arabeggianti da Mille e una notte: Jungle Adventure, Wild West Adventure, Arctic Adventure e Arabian Adventure.



Come in un cartoon - Per gli amanti del mondo della fantasia, dei sogni, dell’incanto e delle fiabe è invece perfetto Gardaland Hotel, il meraviglioso hotel in stile new England dotato di 247 camere. L’hotel, suddiviso in quattro padiglioni che si affacciano su un suggestivo giardino interno, dispone di numerose camere tematizzate declinate in temi diversi: dalla camera a tema Kung Fu Panda a quella ispirata al mondo di SEA LIFE, dalla Happy Circus alla Princess Kingdom - graditissime e sempre molto richieste - fino alle nuove Snow Princess, camere a tema Principessa delle Nevi.



Dormire “al fresco” - Il Gevangenishotel, l’Hotel-Prigione Oostereiland, si trova in Olanda, non lontano da Amsterdam, nel vecchio penitenziario di Hoorn, cittadina storica famosa per essere stata un nevralgico ed importante centro per la Compagnia delle Indie Orientali. Poco lontano si trovano le tranquille acque del Lago di Ijssel (Ijsselmeer) che prima della costruzione della Grande Diga di Chiusura (Afsluitdijk) nel 1932 formavano ancora un’ampia baia nel Mare del Nord.



Nella gru, a 150 metri d’altezza - Dall’Olanda alla Danimarca: a Copenhagen si dorme a 150 metri da terra nella zona portuale della capitale danese, dove sorge un’enorme gru, chiamata The Krane. Tirata a lucido sembra una scultura futuristica e all’interno è stata ricavata un miniappartamento su due piani, con bagno, cucina e addirittura una sala riunioni.



La casa LEGO- Restando in Danimarca ecco la Casa Lego, a Billund, dove ha la sede la fabbrica di uno dei giochi di costruzioni più famoso del mondo. Si dorme circondati dai famosissimi mattoncini e il turista ne ha a diposizione 25 milioni e – promette la casa madre – potrà esisbire tutta la sua creatività seguendo i consigli di Jamie, uno dei più bravi costruttori Lego esistenti.