Londra: sette tappe sulle tracce della famiglia reale

Le due principesse fanno ormai parte dell'immaginario collettivo e la bella Caterina, duchessa di Cambridge, e moglie dell'erede al trono William, è un must mondiale della moda e dello stile.



Ecco sette luoghi suggeriti da British Airways per un soggiorno in perfetto stile "royal british".



Scoprire la location dello storico “Sì” - Il principe Harry e Meghan si sposeranno il prossimo 19 maggio alla St George's Chapel, nel Castello di Windsor. Blindatissimo durante il grande giorno, si potrà visitare prima e dopo con la possibilità di prenotare in anticipo. I visitatori del verde sobborgo di Londra possono esplorare le zone che Harry e Meghan percorreranno nel loro giorno speciale, con un tour del castello più antico e più grande del mondo. Inoltre di sabato o di domenica è possibile avvistare Sua Maestà la Regina che è solita trascorrere il fine settimana in questa splendida cornice.



Una visita all’appartamento reale - Il principe Harry e Meghan si trasferiranno a Kensington Palace, il che significa che entrambi i principi e le loro famiglie saranno vicini di casa. I fan reali possono visitare una parte del Palazzo, situato nella zona ovest di Londra, che dispone di grandi sale e custodisce opere d'arte storiche. L’edificio ospita anche una mostra dedicata agli abiti della principessa Diana degli anni '80 e '90 chiamata Diana: Her Fashion Story.



Recarsi a Buckingham Palace - La residenza reale è un must per i fan della famiglia più famosa d’Inghilterra. Se il vessillo reale sventola alto, significa che la Regina è a casa e molto probabilmente impegnata nei preparativi delle celebrazioni familiari che si terranno nei prossimi mesi. Intorno alle 11, ogni giorno, si può assistere al celeberrimo Cambio della guardia; prenotando una visita, invece, si spalancano le porte delle State Rooms (Sale di Stato), che includono la Sala del Trono, dove nel 2011 il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno posato per il servizio fotografico ufficiale del loro matrimonio.



Visita all’abbazia di Westminster - Oltre due miliardi di persone hanno assistito al matrimonio di William e Kate nella storica abbazia di Westminster nel 2011. Visitando questo luogo sembrerà di rivivere i magici istanti di quel grande giorno. L'abbazia è un edificio di straordinario impatto visivo oltre che una delle attrazioni turistiche più popolari di Londra.



Ammirare il ritratto di Kate - Alla National Portrait Gallery si può trovare il primo ritratto dipinto della Duchessa di Cambridge ad opera dell'artista Paul Emsley, che è attualmente in mostra nella Sala 39: un pezzo incredibile da osservare molto attentamente e da vicino. Altri ritratti reali in mostra includono Sua Maestà la Regina e il Principe Filippo che celebrano il loro anniversario.



Shopping da principesse a West London - Sia la Duchessa di Cambridge che Meghan Markle sono clienti affezionate dello shopping su Chelsea's King's Road, dove si trovano le boutique di numerosi stilisti. La Duchessa di Cambridge è stata avvistata mentre comprava vestiti e accessori per bambini prima della nascita di George, quindi sarà facile incrociarla anche nei prossimi mesi. Famosa è la culla di vimini blu di Moses che ha comprato da Blue Almonds in Walton Street; sempre sulla stessa via un altro punto di riferimento reale è il negozio di arredamento per bambini Dragons.



In posa con i Reali - A chi non piacerebbe essere tra gli amici degli sposi e nelle foto di famiglia al prossimo matrimonio reale? Purtroppo è un privilegio riservato ai selezionatissimi ospiti nella lista degli invitati. Ma si può rimediare con una visita al Madame Tussauds, posando accanto al principe Harry, al duca e alla duchessa di Cambridge, a Sua Maestà la regina, al principe Carlo e molti altri. La foto accanto alle loro statue è di rito: un tipico ricordo del viaggio londinese.