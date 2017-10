Passeggiare tra gli ulivi, dal Trentino alla Sicilia

Dal Trentino alla Sicilia percorsi inediti esplorati con la passeggiata (dai 2 ai 5 chilometri) alla scoperta dello straordinario patrimonio olivicolo italiano, delle decine di cultivar del nostro paese e dei suggestivi paesaggi che tracciano la storia produttiva e culturale delle nostre campagne.



Il turismo dell'olio extravergine - Ogni Comune ha selezionato un tragitto tra gli olivi con caratteristiche uniche dal punto di vista storico e ambientale, che si conclude in un frantoio, un’azienda olivicola o un palazzo storico dove ai partecipanti sarà offerta una degustazione di pane, olio e prodotti tipici. In tutta la penisola infatti l’ambiente rurale che contraddistingue la coltivazione dell’olivo ha caratteristiche comuni ma al contempo diverse, l’iniziativa è quindi anche un modo attuale di promuovere il turismo dell’olio puntando sul patrimonio indissolubile dei nostri territori, un valore anche per le future generazioni, nell’anno, il 2017, che l’ONU ha dedicato al Turismo Sostenibile.



Affascinanti diversità - La Camminata tra gli Olivi è un’occasione per ristabilire un legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria e per far scoprire ai tanti appassionati della cultura enogastronomica del nostro paese i territori di origine del prodotto attraverso gli alberi di olivo e gli uomini che lo custodiscono. In tutta la penisola l’ambiente rurale che contraddistingue la coltivazione dell’olivo ha caratteristiche comuni ma al contempo diverse a seconda della regione di appartenenza.



Le regioni partecipanti - Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Puglia, Toscana, Trentino, Umbria e Veneto. Sono 18, come si diceva, le Regioni coinvolte. Da Rossano in Calabria a Iseo in Lombardia, da Diano Marina in Liguria a Pove del Grappa in Veneto e fino a Campobello di Mazara in Sicilia sono invece 121 Comuni in cui saranno organizzati gli itinerari.



Per maggiori informazioni: www.camminatatragliolivi.it