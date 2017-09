Nella vecchia fattoria tra le mura di Siena

Nelle dieci tende, allestite per l’occasione, tutto è pronto per un fine settimana all’insegna dei giochi e della creatività, per immergersi nelle tradizioni del passato e partecipare al ricco cartellone di spettacoli, itinerari e tante iniziative per tutta la famiglia. La due giorni dedicata al mondo rurale inaugurerà “Siena for Kids”, il progetto di attrattività e promozione turistica del Comune di Siena dedicato ai bambini, ai ragazzi e ai loro genitori che durerà fino a marzo 2018.



I cow boy italiani - Sabato 16 agosto, dalle ore 9, la Fortezza Medicea si trasformerà in una vera e propria fattoria, dove bambini e famiglie potranno visitare il campo con gli animali per conoscere da vicino i butteri, la loro storia e i costumi; attraverso un affascinante viaggio tra gli antichi mestieri e le tradizioni contadine. Tanti gli eventi in programma: dai laboratori di pittura allo spettacolo dei cantastorie di strada che si cimenteranno in improvvisazioni teatrali itineranti dedicate alle novelle popolari toscane. Laboratori, spettacoli e ‘baby trekking’ per vivere la campagna in città. La storia e le tradizioni della campagna saranno al centro di veri e propri spettacoli, dove i butteri daranno prova della loro abilità con le dimostrazioni di conduzione del bestiame nel doppio show in programma, sabato 16 settembre e domenica 17 settembre, dalle 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 19.



Ludoteca all’ aperto - Spazio anche ai giochi ‘di una volta’ in una vera e propria ludoteca all’aperto per rivivere le tradizioni dei nonni con sfide, rompicapo e giochi d’abilità. Tra le novità di quest’anno anche uno spazio interamente dedicato alle attività cinofile con dimostrazioni e giochi per avvicinare i bambini agli amici a quattro zampe. Nel corso della due giorni, all’interno della Fortezza Medicea, sarà inoltre possibile vedere i pony da vicino e vivere l’esperienza unica di conoscere i piccoli animali, accudirli e salire in sella, sotto la guida degli istruttori.



Cavalli, falchi e antichi mestieri - Il villaggio-accampamento resterà aperto sabato 16 settembre, fino alle 22 e domenica 17 settembre, fino alle 19, per conoscere cavalli, puledri, vacche, animali da cortile, maialini di muli e pecore che sarà possibile vedere da vicino.All’interno della Fortezza Medicea sarà possibile osservare il lavoro di artigiani, conoscere antichi mestieri, ormai scomparsi e assistere agli spettacoli di falconeria. I più piccoli saranno protagonisti anche a tavola grazie ai menù dedicati ai bambini nei punti ristoro della Fortezza Medicea e in giro per la città, all’interno dei ristoranti aderenti.



Per maggiori informazioni : www.enjoysiena.it